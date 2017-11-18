Президент "Нанта": "Не сравнивайте Дер Закаряна с Раньери, это совершенно разный уровень"

Президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что не стоит сравнивать главного тренера команды Клаудио Раньери с бывшим наставником Мишелем Дер Закаряном. 54-летний армянский специалист тренировал "канареек" с 2012 по 2016 год (65 побед и 47 ничьих в 171 матче), вернув коллектив в лигу 1.

- Дер Закарян тренировал команду 5 лет. И он плакал, когда покидал "Нант", - цитирует L'Equipe Кита. - Но простите меня, не сравнивайте господина Раньери с господином Дер Закаряном, это разный уровень. Вы сравниваете высокий уровень с уровнем, который немного ниже. Раньери был признан в 2016 году лучшим тренером в мире. Извините, но вы сравниваете автомобиль марки "Мерседес" с двумя лошадьми.