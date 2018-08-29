Президент "Бордо": "Нет драмы в том, что команду возглавляет тренер по физподготовке"

Президент "Бордо" Стефан Мартен не видит ничего плохого в том, что клуб пока не может найти нового главного тренера. Переговоры с Тьерри Анри оказались неудачными, а временно команду возглавляет тренер по физподготовке Эрик Бедуэ.

– Драмы не вижу. Бедуэ делает очень хорошую работу, это квалифицированный тренер с соответствующим сертификатом, – цитирует AFP Мартена. – Мы тщательно обдумываем наше будущее. С самого начала называют много имен. В ближайшие дни назначения ждать не стоит. Спешить тут не нужно. Все работают. Когда кажется, что у корабля нет капитана, это не всегда так.