Патрис Эвра: "На видео с индейкой я зашел слишком далеко"

Бывший защитник "Монако", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра прокомментировал свое видео с индейкой. Он отметил, что зашел слишком далеко.
- Некоторые люди сочли это смешным, другие - странным, кто-то посчитал это отвратительным. Слава богу, мы все разные, - цитирует француза ВВС. - Да, я зашел слишком далеко, когда начал сосать пальцы (индейке).
Так Эвра "отметил" День благодарения - американский праздник. Традиционное блюдо на столе в это день – жареная индейка.
Эвра целует, облизывает и шлепает сырую индейку. Самое странное видео года
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/abroad/news/evra-celuet-oblizyvaet-i-shlepaet-syruyu-indeyku-samoe-strannoe-video-goda-1481731/
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