Патрис Эвра: "На видео с индейкой я зашел слишком далеко"

Бывший защитник "Монако", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра прокомментировал свое видео с индейкой. Он отметил, что зашел слишком далеко.

- Некоторые люди сочли это смешным, другие - странным, кто-то посчитал это отвратительным. Слава богу, мы все разные, - цитирует француза ВВС. - Да, я зашел слишком далеко, когда начал сосать пальцы (индейке).

Так Эвра "отметил" День благодарения - американский праздник. Традиционное блюдо на столе в это день – жареная индейка.

Эвра целует, облизывает и шлепает сырую индейку. Самое странное видео года