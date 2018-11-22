21:47 | Футбол — Франция

Патрис Эвра: "На видео с индейкой я зашел слишком далеко"

Обсудить
0

Бывший защитник "Монако", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра прокомментировал свое видео с индейкой. Он отметил, что зашел слишком далеко.

- Некоторые люди сочли это смешным, другие - странным, кто-то посчитал это отвратительным. Слава богу, мы все разные, - цитирует француза ВВС. - Да, я зашел слишком далеко, когда начал сосать пальцы (индейке).

Так Эвра "отметил" День благодарения - американский праздник. Традиционное блюдо на столе в это день – жареная индейка.

Эвра целует, облизывает и шлепает сырую индейку. Самое странное видео года

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/abroad/news/evra-celuet-oblizyvaet-i-shlepaet-syruyu-indeyku-samoe-strannoe-video-goda-1481731/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...