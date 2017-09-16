Ноэль Ле Грэт: "Я защищал и буду защищать "ПСЖ" перед УЕФА"

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт считает, что босс "Лиона" Жан-Мишель Олас завидует "ПСЖ". Президент "Лиона" ранее не раз критически высказывался в отношении политики парижан.

– Я могу понять, что беспокоит Оласа, – цитирует AFP Ле Грэта. – Он говорит, что первое место зарезервировано за "ПСЖ". Олас рассуждает об экономике. Он может много говорить про стратегию, про европейское видение развития. "ПСЖ" немного отличается своими действиями. Но я восхищен тем, что делает "ПСЖ". Я защищал эту команду и буду защищать перед УЕФА. Нам нужен такой клуб. Но я бы не сказал, что "ПСЖ" – царь мира. Олас сам выигрывал подряд семь чемпионских титулов со своим клубом. Возможно, сейчас он ревнует.