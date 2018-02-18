"Ницца" сыграла вничью с "Нантом" перед матчем с "Локомотивом"

Матч 26-го тура чемпионата Франции "Ницца" - "Нант" завершился вничью - 1:1. В составе хозяев забил защитник Данте. У "канареек" отличился нападающий Эмилиано Сала.

"Орлы" занимают девятое место турнирной таблицы лиги 1, "Нант" - пятое.

Напомним, что "Ницца" является соперником "Локомотива" по 1/16 финала Лиги Европы. В первой встрече железнодорожники на выезде победили со счетом 3:2. Ответная игра состоится 22 февраля в Москве.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"Ницца" - "Нант" - 1:1 (1:1)

Голы: Данте, 5 (1:0). Сала, 27 - с пенальти (1:1).

"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр, Коли, Плеа, Сери (Сиприен, 81), Ле Мелу, Тамез, Балотелли (Срарфи, 77), Сен-Максимен (Сако, 90+5).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Джиджи, Дюбуа, Лукас Лима, Томассон, Туре, Ронжье, Илоки (Кайембе, 77), Жиротто, Сала.

Предупреждения: Плеа, 63. Ле Мелу, 77.

Судья: Тюрпен.

18 февраля. Ницца. Стадион Allianz Riviera.

Турнирная таблица чемпоината Франции