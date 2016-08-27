"Ницца" сыграла вничью с "Лиллем"

"Ницца" на своем поле сыграла вничью с "Лиллем" в матче 3-го тура чемпионата Франции. В других встречах "Кан" и "Метц" добились домашних побед, "Нанси" уступил "Генгаму", а "Ренн" и "Монпелье" разошлись миром.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Ницца" - "Лилль" - 1:1 (1:1)

Голы: Козьелло, 3 (1:0). Берья, 27 (1:1).

"Ницца": Кардинал, Бодмер (Вальтер, 70), Байсс, Рикарду Перейра, Далберт, Сарр, Эссерик (Лусамба, 90+1), Плеа, Сери, Сиприен, Козьелло.

"Лилль": Эньеама, Берья (Палмьери, 83), Чивелли, Коршиа, Сумаоро, Амальфитано, Санкаре, Ботеак (Де Превий, 69), Амаду, Бензия (Мендеш да Граса, 83), Эдер.

Предупреждения: Далберт, 49. Бодмер, 63. Берья, 64. Амаду, 82.

Судья: Летексье.

"Метц" - "Анже" - 2:0 (1:0)

Голы: Фалетт, 42 (1:0). Милан, 89 (2:0).

"Метц": Дидиллон, Синьорино (Ассу-Экотто, 90+1), Фалетт, Милан, Ривьере, Коад, Манджек, Дукуре, Молле (Сарр, 57), Мевлют Эрдинч (Диалло, 70), Нгюетт.

"Анже": Мишель, Андре, Траоре, Тома, Мартинес (Мансо, 76), Мангани (Дьедиу, 76), Кеткеофомфон, Ндой, Сантамария, Сюню (Пепе, 63), Токо Экамби.

Предупреждения: Дукуре, 20. Мартинес, 45+1. Синьорино, 86. Кеткеофомфон, 87.

Судья: Абед.

"Нанси" - "Генгам" - 0:2 (0:0)

Голы: Диалло, 59 (0:1). Жиресс, 79 (0:2).

Нереализованный пенальти: Хаджи (Н), 90+4 (мимо).

"Нанси": Н`Ди, Муратори, Кюффо, Лангле, Сету, Педретти, Робик (Манданн, 63), Пюйо, Аит Беннассер (Гидилей, 78), Хаджи, Кулибали (Дале, 68).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербра, Марсал, Икоко, Жиресс (Бла, 84), Салибю, Диалло, До (Мане, 74), Коко, Прива (Де Пов, 70).

Предупреждения: Коко, 39. Лангле, 44. Аит Беннассер, 50.

Судья: Шнайдер.

"Монпелье" - "Ренн" - 1:1 (1:0)

Голы: Конгре, 22 (1:0). Диакаби, 64 (1:1).

"Монпелье": Журдрен, Ванден Борре, Илтон (Реми, 46), Конгре, Руссийон, Будебуз, Сансон, Скири, Бериго (Саихи, 69), Мунье, Нинга (Камара, 83).

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мендеш, Мексер (Фернандеш, 65), Бенсебаини, Гуркюфф, Андре, Энрике (Диакаби, 53), Сьо, Саид (Леньяни, 84).

Предупреждения: Ванден Борре, 38. Саид, 41. Мендеш, 59.

Судья: Милло.

"Кан" - "Бастия" - 2:0 (0:0)

Голы: Фере, 64 (1:0). Базиль, 90+3 (2:0).

Нереализованный пенальти: Сантини (К), 43 (вратарь).

"Кан": Веркутр, Женевуа, Бен Юссеф (Яхья, 67), Да Силва, Себ, Бесса, Фере, Делаплас, Роделен, Сантини (Сане, 90+4), Карамо (Базиль, 71).

"Бастия": Лека, Скиллачи, Маранж, Пейберн, Джикю, Даник (Нанжи, 66), Мостефа, Каюзак, Сен-Максимен (Нгандо, 85), Бифума (Кабрал, 76), Кривелли.

Предупреждения: Бен Юссеф, 58. Мостефа, 60. Кривелли, 65. Бифума, 68. Маранж, 85. Скиллачи, 88.

Судья: Жаффредо.