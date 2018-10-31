22:50 | Футбол — Франция

"Ницца" обыграла "Осер" и вышла в 1/8 финала Кубка французской лиги

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"Ницца" обыграла "Осер" в матче 1/16 финала Кубка французской лиги (3:2). Победный гол забил полузащитник Реми Вальтер

Кубок французской лиги 

1/16 финала 

"Ницца" - "Осер" - 3:2 (2:0)

Голы: Маолида, 16 (1:0). Вальтер, 41 (2:0). Дюгимон, 56 (2:1). Вальтер, 80 - с пенальти (3:1). Филиппото, 82 (3:2). 

"Ницца": Бенитес, Жалле, Боскальи, Бюрнер, Сарр, Коли (Данилу, 66), Вальтер, Тамез, Сен-Максимен (Ганаго, 46), Срарфи (Макенго, 80), Маолида.

Удаление: Марслен (Осер), 87. 

Судья: Варела.

31 октября. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

Ницца - Осер

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