Неймар заплакал во время минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне

Нападающий "ПСЖ" Неймар во время минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне перед матчем 3-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" заплакал.

Напомним, что в четверг автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. В результате происшествия погибли 14 человек. Ранее Неймар выступал за "Барселону", но перед началом европейского сезона перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Тулуза"