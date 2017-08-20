Неймар заплакал во время минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне

Нападающий "ПСЖ" Неймар во время минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне перед матчем 3-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" заплакал.
Напомним, что в четверг автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. В результате происшествия погибли 14 человек. Ранее Неймар выступал за "Барселону", но перед началом европейского сезона перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона.
Omg barca players didn't cry but Neymar. I LOVE YOU @neymarjr #BARCELONA pic.twitter.com/snkk9E93s2– ali khurshid (@alikhurshid) 20 августа 2017 г.