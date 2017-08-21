Неймар: "ПСЖ" играет в бразильском стиле, и это помогает мне"

Нападающий "ПСЖ"​ Неймар остался доволен своим первым домашним матчем за парижскую команду. Парижане в 3-м туре чемпионата Франции разгромили "Тулузу" (6:2), а сам бразилец забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

- Не помню, как забивал второй гол, - цитирует L'Equipe Неймара. - Самое главное, что мяч оказался в воротах! В Париже я уже чувствую себя как дома. Команда играет в бразильском стиле, и это облегчает мою адаптацию. Присутствие Даниэля Алвеса из Маркиньюса и других южноамериканцев в составе очень важно. Мы можем смеяться вместе, шутить. Мне понравилась атмосфера на "Парк де Пренс". Фанаты поддерживали нас до последней минуты. Было много шума.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Тулуза"