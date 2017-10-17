Неймар получит 3 миллиона евро, если выиграет "Золотой мяч"

Нападающий "ПСЖ" Неймар получит от французского клуба премию в размере 3 миллионов евро, если выиграет "Золотой мяч", сообщает Le Parisien. Такая опция действует у бразильца до окончания контракта летом 2022 года.

Издание отмечает, что форвард получает поддержку со стороны партнеров, несмотря на недавний конфликт с Эдинсоном Кавани. Бразилец и уругваец в матче с "Лионом" (2:0) не поделили право пробить пенальти. В итоге Кавани, который хочет завоевать звание лучшего бомбардира чемпионата, не отдал мяч партнеру и не реализовал свою попытку. После этого между игроками возникла стычка в раздевалке, а Неймар извинился за свое поведение. Сам Кавани неоднократно повторял, что желает новичку команды выиграть "Золотой мяч".