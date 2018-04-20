22:32 20 апреля | Футбол — Франция

"Нант" и "Ренн" сыграли вничью


"Нант" и "Ренн" в 34-м туре чемпионата Франции сыграли вничью - 1:1. 

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур 

"Нант" - "Ренн" - 1:1 (1:0)

Голы: Томассон, 42 (1:0). Леа Силики, 81 (1:1). 

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Джиджи, Лукас Лима, Авазьем, Томассон (Эль-Ганасси, 89), Туре, Илоки, Жиротто (Ронжье, 78), Сала, Накульма (Нгом, 83).

"Ренн": Коубек, Данзе (Сако, 46), Зеффан (Юну, 69), Бенсебаини, Гнаньон, Желен, Амальфитано (Гуркюфф, 61), Хазри, Прцич, Буриго, Леа Силики.

Предупреждения: Накульма, 29. Сала, 40. Томассон, 43. Жиротто, 44. Сако, 68. Прцич, 71. Нгом, 90+1. 

Удаление: Сала (Нант), 46. 

Судья: Бастьен.

20 апреля. Нант. Стадион Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.

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