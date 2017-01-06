Мусса Маазу: "Многие варианты мне не нравились, но ЦСКА хотел сдать меня в аренду"

Форвард "Аяччо" Мусса Маазу заявил, что в свое время ЦСКА его отдавал в аренды клубам, в которые футболист не хотел переходить. Также он признался, что хотел бы вернуться в лигу 1 и доказать всем свою состоятельность.

- "Монако" - клуб моего сердца, - цитирует France Football Маазу. - В детстве я мечтал играть за эту команду. После того, как в соперники "Аяччо" достались "монегаски", я получил много сообщений. Этот матч действительно будет особенным для меня.

- В 28 лет вы играли в 11 различных клубах. Как вы это объясните?

- Это из-за клуба, который не предоставляет вам право выбора. Я должен был уехать, чтобы играть. Были аренды, когда у меня не было никакого выбора. Порой я не хотел переходить в тот или иной клуб. Какие именно? Я бы не хотел говорить об этом. Было много вариантов, которые мне не нравились. Клуб хотел сдать в аренду меня (ЦСКА - Прим. "СЭ"). Но я не терял времени. Это позволило мне путешествовать, открывать новые вещи...

- Вы пришли в "Аяччо" прошлым летом. Какова ваша цель?

- Я хочу вернуться в лигу 1, забив много голов. Мне есть что доказывать. Чемпионат Франции является самым популярным у меня на родине. Чувствую, что молодые соотечественники могут следовать за мной.