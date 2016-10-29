Моутинью пропустит матч с "Сент-Этьеном" из-за травмы, полученной в игре с ЦСКА

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим огласил заявку команды на матч 11-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном". Португальский хавбек Жоау Моутинью пропустит игру, так как нуждается еще в нескольких днях отдыха, чтобы оправиться от травмы бедра, полученной в игре Лиги чемпионов против ЦСКА. Встреча состоится сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени.

Полностью заявка "Монако" на игру с "Сент-Этьеном" выглядит следующим образом: Си, Субашич, Де Санктис - Глик, Жемерсон, Менди, Раджи, Сидибе, НД'орам - Бакайоко, Боскилиа, Фабинью, Лемар, Силва, Траоре - Каррильо, Фалькао, Жермен, Жан, Мбаппе.

Отметим, что "Монако" в среду престоит опять сыграть с ЦСКА в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.