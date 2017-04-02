"Монпелье" уступил "Тулузе", "Нант" обыграл "Анже"

"Лорьян" на своем поле выиграл у "Кана" в матче 31-го тура чемпионата Франции. В других встречах "Монпелье" уступил дома "Тулузе", а "Нант" одолел "Анже".
Чемпионат Франции
Лига 1
31-й тур
"Лорьян" - "Кан" - 1:0 (1:0)
Гол: Муканджо, 29.
"Лорьян": Леконт, Сиани, Пейберн, Ле Гофф, Беллюгу, Мвуемба Макенга, Марво, Филиппото (Лотоа, 51), Муканджо, Уорис, Коффи.
"Кан": Веркутр, Яхья (Телль, 72), Да Силва, Гильбер, Бесса, Фере, Делаплас (Макенго, 65), Адеоти, Роделен, Сантини (Бен Юссеф, 87), Карамо.
Предупреждения: Сиани, 54. Яхья, 70.
Удаления: Беллюгу, 49. Да Силва, 81.
Судья: Абед.
02 апреля. Лорьян. Стадион "Стад дю Мустуар".
"Нант" - "Анже" - 2:1 (0:0)
Голы: Накульма, 48 (1:0). Накульма, 54 (2:0). Дьедиу, 55 (2:1).
"Нант": Дюпе, Джиджи, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Качаниклич (Сержиу Оливейра, 65), Томассон (Туре, 85), Ронжье, Сала (Илоки, 65), Накульма.
"Анже": Мишель, Траоре, Сиссоко, Тома, Мансо, Мангани, Ндой, Сантамария (Тэ, 77), Бамба (Бериго, 58), Токо Экамби (Пепе, 58), Дьедиу.
Предупреждения: Мансо, 21. Сержиу Оливейра, 77.
Удаление: Сиссоко, 86.
Судья: Тюаль.
02 апреля. Нант. Стадион "Божуар".
"Монпелье" - "Тулуза" - 0:1 (0:1)
Гол: Делор, 45.
"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Руссийон, Покорны, Мукьеле, Сессеньон (Лан, 72), Будебуз, Я.Силла (Иконе, 64), Скири, Мунье, Мбенза (Камара, 77).
"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже, Диоп, Аду, Трехо (Думбья, 87), Бодижер, Сомалиа, Делор (Тойвонен, 85), Жан (И.Силла, 76), Брейтуэйт.
Предупреждения: Скири, 26. Жан, 47. Илтон, 71. Бодижер, 73.
Судья: Шапрон.
02 апреля. Монпелье. Стадион "Ля Моссон".