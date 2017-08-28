"Монако" возобновит переговоры по Белотти после продажи Мбаппе?

"Монако" не оставляет попыток приобрести нападающего "Торино" Андреа Белотти, сообщает Calciomercato. По информации источника, руководство монегасков готово заплатить за 23-летнего итальянца сумму отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

Отмечается, что руководство французского клуба возобновит переговоры по футболисту после продажи Кильяна Мбаппе. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "ПСЖ".

Напомним, что Белотти выступает за "Торино" с 2015 года. За это время он принял участие в 77 матчах во всех турнирах, забив 43 гола.