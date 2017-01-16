"Монако" разгромил "Марсель" и вышел в лидеры

"Монако" в матче 20-го тура чемпионата Франции разгромил на выезде "Марсель". Эта победа позволила монегаскам сравняться по очкам с "Ниццей" и выйти в лидеры турнирной таблицы.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Марсель" - "Монако" - 1:4 (1:3)

Голы: Лемар, 15 (0:1). Фалькао, 21 (0:2). Роланду, 28 (1:2). Бернарду Силва, 45 (1:3). Бернарду Силва, 56 (1:4).

"Марсель": Пеле, Фанни, Роланду, Сакаи, Рекик (Дориа, 59), Венкер, Кабелла (Сарр, 57), Товен (Кауи, 89), Лопес, Замбо, Гомис.

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Туре, Жемерсон, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва (Мбаппе, 90), Фалькао (Каррильо, 86), Жермен (Жоау Моутинью, 81).

Предупреждения: Бернарду Силва, 34. Лопес, 65.

Судья: Тюрпен.

15 января. Марсель. Velodrome.