"Монако" одержал волевую победу над "Бордо"

"Монако" на своем поле выиграл у "Бордо" в матче 28-го тура чемпионата Франции (2:1). Жирондины открыли счет, но под занавес первого тайма Стеван Йоветич сравнял счет. Португалец Маркуш Лопеш во второй половине стал автором победного мяча.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

"Монако" – "Бордо" – 2:1 (1:1)

Голы: Вада, 32 (0:1). Йоветич, 45 (1:1). Маркуш Лопеш, 68 (2:1).

"Монако": Субашич, Раджи, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Геззаль (Кейта, 64), Маркуш Лопеш (Тилеманс, 81), Лемар, Йоветич (Н`Дорам, 90+1).

"Бордо": Костиль, Байс, Пундже, Сабали, Пабло (Кунде, 32), Плашил, Лерагер, Вада (Лаборд, 77), Де Превиль, Брейтуэйт, Камано (Юссуф, 64).

Предупреждение: Юссуф, 73.

Судья: Бюке.

2 марта. Монако. Стадион "Луи II".