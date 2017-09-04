Мино Райола: "Балотелли - лучший нападающий Италии"

Мино Райола, агент нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, отметил, что в ответном матче 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов против "Наполи" форвард был в не самой лучшей физической форме. Райола также добавил, что 27-летний футболист должен вернуться в сборную Италии.

– В матче с "Наполи" Балотелли был не в лучшей физической форме, – сказал для CRC Райола. – Он играл, но он не был готов на все 100 процентов. Критику в адрес Балотелли считаю необоснованной. На мой взгляд, в Италии нет лучшего нападающего, чем Марио. Он должен играть за сборную.