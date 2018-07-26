Мбаппе сменил игровой номер в "ПСЖ" на 7-й

"ПСЖ" в Твиттере сообщил, что нападающий Кильян Мбаппе со следующего сезона будет играть за клуб под 7-м номером. Ранее 19-летний форвард выступал за парижан под 29-м номером.

По данным СМИ, форвард сделал выбор в пользу "семерки" в честь кумира детства - нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. В дебютном сезоне он провел за клуб 45 матчей, забив 21 мяч и сделавв 3 голевые передачи. На ЧМ-2018 он помог сборной Франции завоевать второй чемпионский титул, став лучшим молодым игроком турнира - в семи матчах он забил 4 гола.