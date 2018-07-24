Мбаппе обсуждал с Канте его переход в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе сказал, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи обсуждал с ним возможность покупки у "Челси" полузащитника Н`Голо Канте. Этим летом форвард и хавбек в составе сборной Франции стали чемпионами мира.

- Президент клуба говорил со мной по поводу Н`Голо, – цитирует France Football Мбаппе. – Я говорил с ним по поводу его возможного перехода к нам во время чемпионата мира. Но это был короткий разговор, потому что я знаю, что бывает, когда тебе забивают голову трансферной чепухой.

В итоге я положил ему в карман записку – пусть обнаружит ее, когда вернется домой и даст ответ.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2021 года. По информации transfermarkt.de, его стоимость оценивется в 80 миллионов евро.