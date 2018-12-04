Мбаппе назвал игрока, которого хотел бы видеть в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе заявил, что хотел бы видеть в парижском клубе хавбека "Аякса" Френки де Йонга. Ранее СМИ сообщали, что на 21-летнего голландца претендуют "Барселона" и "Манчестер Сити".

- Это очень ценный игрок, если принимать во внимание его видение игры и качество передач, - приводит слова Мбаппе портал Goal. - Я хотел бы видеть его в Париже. Он бы очень помог нашей команде.

В текущем сезоне де Йонг провел 12 матчей в чемпионате Голландии, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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