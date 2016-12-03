22:42 | ФУТБОЛ — Франция

Матч в Метце остановлен из-за петард, брошенных в голкипера "Лиона"

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Матч 16-го тура лиги 1 между "Метцем" и "Лионом" был остановлен из-за беспорядков на трибунах. После гола Готье Эна на 30-й минуте с трибун полетели петарды. Две из них взорвались рядом с голкипером гостей Антони Лопешем

Арбитр поединка увел команды в подтрибунные помещения. Решение о возобновлении матча будут принимать работники Федерации футбола Франции. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Опять русгэ фулюганы безобразничают. В Европе такого нет, ибо демократические институты и менталитет... да и вааще.

23:03

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