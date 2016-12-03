Матч в Метце остановлен из-за петард, брошенных в голкипера "Лиона"

Матч 16-го тура лиги 1 между "Метцем" и "Лионом" был остановлен из-за беспорядков на трибунах. После гола Готье Эна на 30-й минуте с трибун полетели петарды. Две из них взорвались рядом с голкипером гостей Антони Лопешем.
Арбитр поединка увел команды в подтрибунные помещения. Решение о возобновлении матча будут принимать работники Федерации футбола Франции.
Des jets de pétards ont visé le gardien lyonnais Anthony Lopes lors de Metz-Lyon. Metz menait 1-0. Match interrompu #AFPSports #FCMOL pic.twitter.com/wiMqRayRvr– AFP Sports (@AFPSport) 3 декабря 2016 г.
П_о_в_а_р
Опять русгэ фулюганы безобразничают. В Европе такого нет, ибо демократические институты и менталитет... да и вааще.
23:03