"Марсель" забил 9 голов клубу лиги 2 в Кубке Франции

"Марсель" разгромил "Бур-ан-Бресс-Перонну" из лиги 2 в матче 1/8 финала Кубка Франции - 9:0. В другой встрече "Осер", также представляющий лигу 2, разгромлен дома "Ле Эрбье" из третьего по силе дивизиона.

Кубок Франции

1/8 финала

"Бур-ан-Бресс-Перонна" - "Марсель" - 0:9 (0:5)

Голы: Луиз Густаву, 10 (0:1). Пайет, 13 - с пенальти (0:2). Окампос, 16 (0:3). Митроглу, 20 (0:4). Митроглу, 40 (0:5). Окампос, 48 (0:6). Окампос, 71 (0:7). Митроглу, 81 (0:8). Нжи, 89 - с пенальти (0:9).

"Осер" - "Ле Эрбье" - 0:3 (0:1)

Голы: Рошето, 45+1 - с пенальти (0:1). Гбохо, 64 (0:2). Флошон, 79 (0:3).