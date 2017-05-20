"Марсель" вышел в Лигу Европы, "Бастия" и "Нанси" вылетели, "Лорьян - в стыках"

"Марсель" обыграл "Бастию" в матче 38-го тура чемпионата Франции. Таким образом, клуб не позволил "Бордо" обойти себя в борьбе за Лигу Европы. Ранее во втором по значимости еврокубке место себе обеспечил "Лион". "Бордо" сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы - для этого "ПСЖ" должен будет обыграть "Анже" в финале Кубка Франции.

Борьбу за выживание проиграли "Нанси" и "Бастия". "Нанси" свой поединок против "Сент-Этьена" выиграл, но "Лорьян" отобрал очки у "Бордо" и теперь сыграет в стыковых матчах за место в лиге 1 с "Труа".

Места "Бастии" и "Нанси" в следующем сезоне займут "Страсбур" и "Амьен".

Чемпионат Франции

Лига 1

38-й тур

"Анже" - "Монпелье" - 2:0 (0:0)

"Лорьян" - "Бордо" - 1:1 (0:1)

"ПСЖ" - "Кан" - 1:1 (1:0)

"Нанси" - "Сент-Этьен" - 3:1 (1:0)

"Марсель" - "Бастия" - 1:0 (0:0)