"Марсель" готов предложить контракт Балотелли

"Марсель" интересуется нападающим Марио Балотелли, сообщают французские СМИ.

Как информирует France Football, главный тренер команды Руди Гарсия уже обсудил с футболистом возможный переход. Также итальянца хотела бы видеть в "Марселе" компания Puma - технический спонсор клуба.

Пока неизвестно, какое решение примет игрок. Не исключено, что он хотел бы выступать "Наполи" - в Неаполе живет его дочь. Но о конкретном интересе со стороны неаполитанцев не сообщалось. Агент форварда Мино Райола, между тем, хочет, чтобы его клиент перешел в "Монако".

Игрок сборной Италии в прошлом сезоне выступал за "Ниццу", его контракт истекает 30 июня. 27-летний футболист провел 28 матчей в чемпионате Франции и забил 18 мячей при одной голевой передаче.