Маркиньюс заплакал, комментируя возможный уход Моуры из "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс не смог сдержать слез во время интервью, когда его спросили о возможном уходе из клуба нападающего Лукаса Моуры. Ранее сообщалось, что форвард может покинуть парижский клуб, сам игрок говорил, что его история с "ПСЖ" закончена.

– Он будет моим другом на протяжении всей жизни, – приводит Canal+ слова Маркиньюса.

В этом сезоне Лукас провел за "ПСЖ" шесть игр во всех турнирах, в которых забил один гол. Ни один из этих матчей футболист на начал в стартовом составе. В сумме провел на поле 79 минут.