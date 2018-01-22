Маркиньюс заплакал, комментируя возможный уход Моуры из "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс не смог сдержать слез во время интервью, когда его спросили о возможном уходе из клуба нападающего Лукаса Моуры. Ранее сообщалось, что форвард может покинуть парижский клуб, сам игрок говорил, что его история с "ПСЖ" закончена.
– Он будет моим другом на протяжении всей жизни, – приводит Canal+ слова Маркиньюса.
В этом сезоне Лукас провел за "ПСЖ" шесть игр во всех турнирах, в которых забил один гол. Ни один из этих матчей футболист на начал в стартовом составе. В сумме провел на поле 79 минут.
. @marquinhos_m5 très ému au moment d'évoquer son ami @LucasMoura7 pour le #CFC 😢 #OLPSG pic.twitter.com/DGfnZFHhZJ– Canal Football Club (@CanalFootClub) 21 января 2018 г.
maks55555
??? Он что его на плаху отправляет?
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