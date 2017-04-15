Марио Балотелли: "Я бы перешел в "Наполи"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли ответил на вопросы своих подписчиков в "Инстаграме", сообщив, что из своих бывших клубов болеет за "Милан" и "Манчестер Сити". Также форвард заявил, что прежний владелец "Милана" Сильвио Берлускони не хотел видеть его в команде.

– Я поддерживаю "Милан" и с любовью отношусь к "Манчестер Сити", – сказал Балотелли. – Фанаты "Ниццы" не должны из-за этого злиться. Что касается "Милана", то Адриано Галлиани хотел видеть меня в команде, но с другой стороны был Берлускони... В общем, без комментариев.

Возвращение в чемпионат Италии? Да, я бы перешел в "Наполи".