Малком: "Был бы счастлив перейти в "Севилью"

Нападающий "Бордо" Малком признался, что хотел бы поиграть в "Севилье". Также он опроверг слухи об интересе к нему со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".

- Ничего не знаю об интересе "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", - цитирует Goal Малкома. - Я совершенно спокоен и на данный момент сосредоточен на игре за "Бордо". "Севилья"? Сампаоли знает мой футбол, мой стиль игры. Если предоставится такая возможность, то был бы счастлив поиграть под его руководством. Если нет, буду продолжать свою тяжелую работу с большим спокойствием, чем когда-либо.