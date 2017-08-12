Люсьен Фавр: "Ницца" потеряла 6 игроков, поэтому нужно время, чтобы найти свою игру"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после поражения от "Труа" в матче 2-го тура чемпионата Франции (1:2) отметил, что команде приходится непросто на старте сезона из-за продажи нескольких ключевых игроков. Этим летом французский клуб покинули Рикарду Перейра, Далберт, Валентен Эйсерик, Юнес Беланда и Поль Байс.

- Причина поражения от "Труа" не в участии в квалификации Лиги чемпионов, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - Есть всего несколько причин. Это всего лишь начало сезона, а летом мы потеряли 5 - 6 игроков основного состава. Команде понадобится время, чтобы найти свою игру. Каким бы ни был результат 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Наполи", у нас будут матчи в середине недели, что сократит частоту тактических тренировок. Однако давайте просто будем надеяться, что "Ницца" будет регулярно играть по вторникам и средам.