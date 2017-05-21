Люсьен Фавр: "Ницца" логично опередила "Лион", "Марсель" и "Бордо"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр остался доволен ничьей с "Лионом" (3:3) в заключительном туре чемпионата Франции. Он выразил удовлетворение всем сезоном, который "Ницца" завершила третьей.

– Сыграть вничью в Лионе – это хорошо, – цитирует Le Figaro Фавра. – Это уже конец сезона, все готовы были заканчивать играть. Но мы еще стремились чего-то добиться. Я доволен сезоном, мы с удовольствием поработали. Нам удалось поставить свою игру. Иногда мы рисковали, но это окупилось. 78 очков и третье место – это исключительный результат. Мы гордимся нашим сезоном. Мы заслуженно опередили "Лион", "Марсель" и "Бордо", финишировав за "Монако" и "ПСЖ". У нас был неважный отрезок в январе и феврале, но мы собрались.