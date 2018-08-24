Ллорис извинился за вождение в нетрезвом состоянии

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис извинился за свое поведение, после того был остановлен полицией Лондона утром в пятницу. Футболист находился в нетрезвом виде. В этот же день он был отпущен под залог.

- Я хочу извиниться перед моей семьей, клубой, моими партнерама по команде, тренером и перед всеми болельщиками,- приводит Independent слова Ллориса. - Вождение в нетрезвом виде неприемлемо, я беру всю ответственность на себя за свои действия. Это не тот пример, который я хотел показать.

Голкиперу было предъявлено обвинение. 11 сентября он должен предстать перед судом.

В этом сезоне Ллорис отыграл два матча за "шпор". В июле он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.