"Ланс" отстранил Душе, который избил свою жену

37-летний голкипер "Ланса" Николя Душе отстранен от работы с командой, сообщает пресс-служба клуба. Игрока обвиняют в избиении жены. 9 ноября он даст показания в суде Парижа.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе в квартире футболиста в столице Франции. У жены игрока после скандала были синяки на теле и рана на голове. Сообщалось, что Душе в это время был пьян и очень рассержен.

Жена заявила, что он схватил ее за волосы и ударил несколько раз о стену и об пол. В квартире были найдены явные следы борьбы между супругами.