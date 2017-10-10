Клаудио Раньери: "Сборная Италии нуждается в Балотелли"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери оценил шансы итальянцев Марко Верратти и Марио Балотелли, выступающих в чемпионате Франции, сыграть за сборную на чемпионате мира-2018. Он считает, что игроки должны выступать за национальную команду.

- Марко должен быть спокойнее, – цитирует Gazzetta dello Sport Раньери. - Он победитель, и теперь у него подходящий возраст, чтобы обуздать юные импульсы. Что касается Балотелли, то я думаю, что Вентура следит за ним. Марио, наконец, показывает свою важность, и я надеюсь, что он сможет вернуться в сборную, потому что он отличный игрок, и Италия нуждается в нем.