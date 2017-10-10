Клаудио Раньери: "Не стоит сравнивать мои "Лестер" и "Нант"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери считает, что не стоит сравнивать его нынешнюю команду с "Лестером", в котором он работал ранее. Также он отметил, что пока рано делать какие-либо выводы о возможном попадании в еврокубки.

- Прошу игроков не просто тактично играть в футбол, как итальянцы, но и играть в футбол с шампанским, как французы, – цитирует Gazzetta dello Sport Раньери. - Начинаем наслаждаться своей работой, избавляемся от некоторых опасений, и пока я доволен. Игроки на 100 процентов понимают меня, но, конечно, все еще есть некоторые ошибки, и нам нужно создавать больше моментов.

"Лестер"? Мы не можем сравнивать, но на тренировках я вижу таких же мотивированных парней, с такой же решимостью и вниманием к деталям, как и в английском клубе. Можем ли мы пробиться в Лигу Европы? Стоит запомнить, что в прошлом сезоне "Нант" провел двухликий сезон - плохой в первой части и очень хороший во втором.

Что касается "ПСЖ", то они могут упустить чемпионство, так как такое произошло в прошлом сезоне, когда "Монако" провел отличный сезон.