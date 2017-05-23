Кильян Мбаппе: "На тренировки меня возит мама"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе признался, что на тренировки его возит мама. Также он надеется, что в следующем сезоне сможет выступить не хуже, чем в этом.

- Этот сезон стал сезоном моего открытия, - сказал Мбаппе в эфире телеканала BeInSports. - В следующем я хочу подтвердить свой уровень. Возможно, кто-то говорит, что по способностям я опережаю свой возраст. Но с точки зрения жизни, я обычный 18-летний ребенок. Моей главной ошибкой является отсутствие водительского удостоверения. Меня до сих пор на тренировки возит мама или клубный водитель.