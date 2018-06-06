Кевин Трапп: "Тухель - хороший вариант для "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп доволен тем, что команду возглавил Томас Тухель. Немец уверен, что его соотечественник выведет клуб на новый уровень.

- Команды Тухеля хорошо играют в футбол и часто показывают высокие результаты, - цитирует L'Equipe Траппа. - Он выигрывал Кубок Германии с "Боруссией" и выводил "Майнц" в Лигу Европы, что не является обычным делом. Тухель - очень хороший тренер, его бывшие игроки подтверждают это. Мы можем многому научиться у него. Я пока не разговаривал с ним, но не могу дождаться этого. Он дотошный и детализированный. Это хорошо для нашего прогресса. Думаю, что мы переживем с ним отличные моменты.