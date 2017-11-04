Кавани - третий футболист в истории, забивший более 100 голов в двух топ-чемпионатах Европы

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани, оформивший дубль в матче 12-го тура чемпионата Франции против "Анже" (5:0), записал на свой счет 101-й гол в составе парижского клуба. Благодаря этому результату уругваец стал третьим футболистом в истории, которому удалось забить более 100 голов в двух топ-первенствах Европы.

Выступая за "Палермо" и "Наполи" в чемпионате Италии Кавани в общей сложности забил 112 голов.

Ранее аналогичное достижение покорилось только Златану Ибрагимовичу и Гонсало Игуаину.