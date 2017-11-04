21:27 | Футбол — Франция

Кавани - третий футболист в истории, забивший более 100 голов в двух топ-чемпионатах Европы

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Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани, оформивший дубль в матче 12-го тура чемпионата Франции против "Анже" (5:0), записал на свой счет 101-й гол в составе парижского клуба. Благодаря этому результату уругваец стал третьим футболистом в истории, которому удалось забить более 100 голов в двух топ-первенствах Европы.

Выступая за "Палермо" и "Наполи" в чемпионате Италии Кавани в общей сложности забил 112 голов.

Ранее аналогичное достижение покорилось только Златану Ибрагимовичу и Гонсало Игуаину.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Платошкин Андрей

И такие люди как Ибрагимович не имеют Золотого мяча. А два гномика-гоми*а имеют 10 на двоих)) Театр абсурда.

21:57

ur-ur

Матадоро Кавани - лучший! Ещё бы за сборную он так блистал!

21:32