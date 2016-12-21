Испанская налоговая служба заставила "Монако" заплатить 11,7 миллиона евро

"Монако" вынужден был заплатить 11,7 миллиона евро налоговой службе Испании после продажи трех игроков в клубы примеры. Как сообщает Mediapart, ссылаясь на документы, раскрытые ресурсом Football Leaks, после продажи Аймена Абденнура в "Валенсию", Янника Феррейра-Карраско в "Атлетико" и Хамеса Родригеса в "Реал" монегаски заплатили налоговым органам Испании в общей сложности 11,7 миллиона евро, подчинившись требованиям тамошних властей. Испанские законы рассматривают Княжество Монако как зону с особым налогообложением, поэтому взымают налог в размере 19 процентов от суммы продажи на территории Испании.

В "Монако" не стали отрицать, что сделали выплаты в испанской налоговой, однако подчеркнули, что оспаривают до сих пор их законность в суде. Ранее французская прокуратура занялась расследованием финансовых махинаций в местном футболе.