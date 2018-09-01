Хуан Бернат: "Горжусь тем, что перешел в "ПСЖ"

Новичок "ПСЖ" Хуан Бернат выразил радость по поводу переезда в Париж. Он был приобретен чемпионами Франции у "Баварии".

– Я очень горд, что переехал в "ПСЖ", – цитирует Le Figaro Берната. – После Испании и Германии открою для себя новую страну, клуб, который впечатляюще прогрессировал в последние годы. "ПСЖ" признанный гранд в Европе, в нем собраны игроки мирового класса. Это очень амбициозная команда. Хочу поработать под руководством Тухеля, который проделал выдающуюся работу в Германии. Эта новая страница карьеры в Париже обещает стать захватывающей.