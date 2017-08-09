Хавьер Савиола: "Неймар хотел получить новый вызов"

Бывший нападающий "Барселоны" и "Монако" Хавьер Савиола считает, что в переходе Неймара в "ПСЖ" нет ничего необычного. По его словам, бразилец хочет быть единственным лидером команды.

– Каждый может интерпретировать этот трансфер как хочет, – цитирует L’Equipe Савиолу. – "ПСЖ" мог его осуществить и сделал это. Имеет право. В Испании все говорили про Неймара, Суареса и Месси. Он был частью трио. В "ПСЖ" он может стать единоличным лидером. К тому же он выиграл уже все в "Барселоне". А игра в "ПСЖ" станет личным вызовом для него. Он сам постарается повести команду к победе в Лиге чемпионов.

Для лиги 1 честь получить игрока такого масштаба. Чемпионат Франции будет расти благодаря этому. Он будет собирать стадионы. А для Испании это большая потеря. Неймар занял важное место в лиге. Но это было решение Неймара. Я не думаю, что можно говорить о неуважении к болельщикам "Барселоны". Конечно, каталонцы хотели бы его сохранить, но он решил иначе.