Хавьер Пасторе: "ПСЖ" еще не выиграл чемпионат Франции"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе после победы над "Монако" в матче 14-го тура чемпионата Франции (2:1) отметил, что пока рано праздновать чемпионство. Парижане после 14 игр идут на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

- Чемпионат еще не выигран, но мы сильно приблизились к этому, - цитирует L'Equipe Пасторе. - Мы выиграли у лучшей команды во Франции после "ПСЖ". Хорошо иметь задел в 9 очков, но мы должны стараться упрочить лидерство как можно больше, так как в прошлом сезоне нам не удалось выиграть чемпионат. Все привыкают к тому, чтобы мы выигрываем со счетом 4:0, 5:0, сегодня этого сделать не удалось, но мы выиграли матч, это важно.

Конечно, лично мне хочется больше играть. Я уже говорил, что буду думать о своем будущем зимой, но сейчас главное - пытаться помочь команде в течение десяти минут, которые провожу на поле.

Мбаппе молод, сегодня он упустил три - четыре момента, но он исправится в следующих играх.