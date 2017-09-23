Ханс-Йоахим Ватцке: "ПСЖ" нужно лишать очков - над штрафами в Катаре смеются"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке считает, что УЕФА должен наказывать жестче клубы, которые нарушают финансовый fair-play. Он предлагает лишать их очков в чемпионате.

– Я мало об этом знаю, конечно, это работа УЕФА, – цитирует T-Online Ватцке. – Думаю, там есть квалифицированные люди, которые могут выполнить свою работу. Но знаю точно, чего УЕФА не должен делать. Нельзя штрафовать эти клубы. Это проще всего для "ПСЖ". В Катаре будут смеяться над штрафами. Какая альтернатива? Лишение очков в чемпионате. Тогда клубы будут об этом беспокоиться.