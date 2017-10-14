Гжегож Крыховяк: "Каждый раз после общения с Эмери чувствовал себя обманутым"

Бывший полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк рассказал о том, что главный тренер Унаи Эмери позвал его в парижский клуб. Они оба работали в "Севилье", откуда поляк ушел в 2016 году за 33 миллиона евро. Год спустя на правах аренды он отправился в "Вест Бромвич".

- Обсуждал с Эмери ситуацию, в которой я оказался, но каждый раз после общения с ним не покидало ощущение, будто меня обманули, - цитирует Sky Sports Крыховяка. - Он хорошо знает меня, ведь мы два года работали вместе в "Севилье". Он хотел видеть меня и в "ПСЖ", где я заиграть не смог.