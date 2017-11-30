Гол Неймара принес "ПСЖ" победу над "Труа", Кавани не забил пенальти. Видео

"ПСЖ" в матче 15-го тура чемпионата Франции обыграл "Труа" - 2:0. По голу в этой встрече забили нападающие Неймар и Эдинсон Кавани. Уругваец в этой встрече заработал пенальти, который не смог реализовать.
Отметим, парижане после этой победы еще больше увеличили свой отрыв от преследователей. Теперь "ПСЖ" опережает "Марсель", который идет вторым, на 10 очков.
Чемпионат Франции
Лига 1
15-й тур
"ПСЖ" - "Труа" - 2:0 (0:0)
Голы: Неймар, 73 (1:0). Кавани, 90 (2:0).
Нереализованный пенальти: Кавани (ПСЖ), 41 (вратарь)
"ПСЖ": Трапп, Тиагу Силва, Кюрзава, Менье, Кимпембе, Пасторе (Нкунку, 88), Верратти, Ло Сельсо (Рабьо, 70), Кавани, Ди Мария (Мбаппе, 70), Неймар.
"Труа": Самасса, Деплань, Жиродон, Траоре, Эрелль, Дарбьон, Беллюгу (Пеле, 80), Азамум, Грансир, Кауи (Ниве, 62), Ньян (Сук Хюн Джун, 62).
Предупреждение: Ньян, 60.
Судья: Бризар.
29 ноября. Париж. Стадион Parc des Princes.
Le but de Neymar contre Troyes ! #PSGESTAC pic.twitter.com/PYNGXRAuw8– Paris News™ (@ParisNewsfr) 29 ноября 2017 г.
PSG win a penalty. Cavani asks Neymar if he can take it.– Goal (@goal) 29 ноября 2017 г.
You can guess what happened next... 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ pic.twitter.com/Eq2PhD8vTI
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