Гол Балотелли помог "Ницце" обыграть "ПСЖ"

"Ницца" в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции победила "ПСЖ". В составе хозяев отличились Марио Балотелли, Рикарду Перейра и Анастасиос Донис. У парижан, которые доигрывали встречу вдевятером после удалений Тиагу Мотты и Анхеля Ди Марии, единственный мяч забил Маркиньюс.

Таким образом, у "ПСЖ" осталось 80 очков, у идущего на первом месте "Монако" – 83 и одна игра в запасе, у "Ниццы" – 77 за три тура до окончания чемпионата.

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"Ницца" - "ПСЖ" - 3:1 (1:0)

Голы: Балотелли, 26 (1:0). Рикарду Перейра, 48 (2:0). Маркиньюс, 64 (2:1). Донис, 90+2 (3:1).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Байс, Рикарду Перейра, Далберт, Беланда, Суке, Эйсерик (Донис, 75), Сери, Козьелло (Оббади, 84), Балотелли (Ле Биан, 78).

"ПСЖ": Трапп, Тиагу Силва, Максвелл (Менье, 46), Орье (Рабьо, 65), Маркиньюс, Тиагу Мотта, Матюиди, Дракслер (Лукас, 78), Верратти, Кавани, Ди Мария.

Предупреждения: Далберт, 21. Сери, 41. Менье, 52. Кавани, 59. Дракслер, 59.

Удаления: Тиагу Мотта, 90. Ди Мария, 90+3.

Судья: Бюке.