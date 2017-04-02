Гол Балотелли помог "Ницце" обыграть "Бордо"

"Ницца" на своем поле переиграла "Бордо" в матче 31-го тура чемпиноната Франции. Подопечные Люсьена Фавра, идущие на третьем месте в турнирной таблице, продлили беспроигрышную серию до 8 встреч.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Ницца" - "Бордо" - 2:1 (2:1)

Голы: Лаборд, 9 (0:1). Балотелли, 16 - с пенальти (1:1). Эйсерик, 27 (2:1).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Рикарду Перейра, Ле Маршан, Далберт, Беланда (Ле Биан, 78), Суке, Эйсерик (Сарр, 89), Сери, Козьелло, Балотелли.

"Бордо": Каррассо, Контенто, Сабали, Левчук, Йованович, Тулалан, Санкаре, Вада (Менез, 71), Малком, Лаборд (Ролан, 71), Камано (Унас, 78).

Предупреждения: Йованович, 24. Суке, 40. Балотелли, 88.

Судья: Бастьен.

02 апреля. Ницца. Стадион "Альянц Ривьера".