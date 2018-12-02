Франк Лебеф: "В мое время Неймар за симуляции отправился бы в лазарет"

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара за постоянные симуляции. Чемпиону мира 1998 года не понравилось поведение бразильца в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

- Неймар - один из лучших игроков, но на его поведение стыдно смотреть, - приводит RMC слова Лебефа. - Если он продолжит так и дальше, то войдет в историю не как лучший футболист, а как симулянт.

Три из четырех его падений были театральными. Всех это раздражает. В мое время он закончил бы в лазарете. Он не уважает болельщиков и других футболистов. Никода не видел, чтобы Фирмино, Мбаппе или Кавани вели себя так.