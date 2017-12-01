Фекир избежал наказания за провокацию в матче с "Сент-Этьеном"

Дисциплинарная комиссия профессиональной лиги Франции рассмотрела инциденты, произошедшие во время матча 12-го тура лиги 1 между "Сент-Этьеном" и "Лионом". Как сообщает L'Equipe, "зеленые" наказаны закрытием трибун на две игры, одна из которых условно, и штрафом в размере 5 тысяч евро, из которых 2,5 тысячи условно.

Капитан "Лиона" Набиль Фекир​ избежал наказания за то, что спровоцировал беспорядки. Игрок забил пятый гол своей команды и отпраздновал мяч, показав фанатам свою футболку. После этого на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция. Из-за беспорядков встреча была прервана на 20 минут.

Также "Лион" был оштрафован на 2,5 тысячи евро за оскорбительные баннеры в адрес соперника.

Фанаты "Лиона" поддержали Фекира, продемонстрировав футболки. Видео //

Фекир вызван на дисциплинарную комиссию из-за провокации в матче с "Сент-Этьеном" //

Фекир спровоцировал беспорядки на матче с "Сент-Этьеном"