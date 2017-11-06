Фекир спровоцировал беспорядки на матче с "Сент-Этьеном"

"Сент-Этьен" на своем поле принимает "Лион" в матче 12-го тура чемпионата Франции и проигрывает 0:5. Пятый гол в ворота соперников забил форвард гостей Набиль Фекир.

Футболист поле гола отправился к трибунам хозяев и отпраздновал гол в стиле Лионеля Месси, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция.