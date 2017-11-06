Фекир спровоцировал беспорядки на матче с "Сент-Этьеном"

"Сент-Этьен" на своем поле принимает "Лион" в матче 12-го тура чемпионата Франции и проигрывает 0:5. Пятый гол в ворота соперников забил форвард гостей Набиль Фекир.
Футболист поле гола отправился к трибунам хозяев и отпраздновал гол в стиле Лионеля Месси, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция.
Foot / Ligue 1 : le match Saint-Etienne-Lyon a été interrompu après un envahissement du terrain à la 85e minute. #ASSEOL (@mounierjl) pic.twitter.com/7xFonh8hzD– Infos Françaises (@InfosFrancaises) 5 ноября 2017 г.
St Étienne vs Lyon : 0 - 5 ! #ASSEOL pic.twitter.com/i8Xvdvz6KC– #LaStreetParleDeFoot (@arretsdejeu10_) 5 ноября 2017 г.
Sainte Étienne - Lyon #ASSEOL pic.twitter.com/TnvJBujKdB– Terrace Cult (@TerraceCult) 5 ноября 2017 г.