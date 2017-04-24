Экс-вратарь "Тулузы" отсудил у клуба 1,4 миллиона евро за разрыв контракта из-за болезни

Апелляционный суд Тулузы обязал "Тулузу" выплатить 1,425 миллиона евро бывшему вратарю команды Йоану Пеле. Как сообщает L'Equipe, суд признал, что контракт с игроком в 2012 году был расторгнут неправомерно.

Йоан Пеле в 2009 году перебрался из "Ле Мана" в "Тулузу", а в 2010 году у него была обнаружена тромбоэмболия легочной артерии, из-за которой он в 2012 году был вынужден сделать паузу в карьере. Клуб решил не дожидаться окончания лечения и расторг с игроком контракт. Зимой 2014 года француз вернулся в футбол, став игроком "Сошо". Ныне вратарь выступает за "Марсель".